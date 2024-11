Im Create-Post-Bereich können die Creator die Zielgruppeneinstellungen entsprechend anpassen und einstellen, wie lange die Channel-Mitglieder die Posts sehen können, ehe sie der Öffentlichkeit verfügbar sind. Diese Funktion soll die Reichweite dank des möglichen Engagements der exklusiv Besendeten fördern können.

Facebooks Relevanz für die Creator Economy ist in vielen Kontexten ungebrochen. In Deutschland verzeichnet die Plattform 32,9 Millionen monatlich aktive Accounts. In Schweden liegt die Zahl der monatlich aktiven User im Schnitt sogar bei 7,1 Millionen (und das bei rund 10,5 Millionen Einwohner:innen), in Frankreich etwa bei 42,3 Millionen (bei knapp 68 Millionen Einwohner:innen).

Sogar jüngere Nutzer:innen zieht Meta in den USA und Kanada wieder vermehrt an. Die Plattform ist nach wie vor diejenige mit den meisten Usern überhaupt und das Wachstum bei jungen Erwachsenen in den USA und Kanada ist in den vergangenen Quartalen laut CFO Susan Li besonders beachtlich. Mark Zuckerberg sagte dazu vor wenigen Monaten:

I’m particularly pleased with the progress that we’re making with young adults on Facebook. The numbers we’re seeing, especially in the US, really go against the public narrative around who’s using the app. A couple of years ago we started focusing our apps more on 18-29 year olds, and it’s good to see that those efforts are driving good results.