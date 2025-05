Normalerweise können User und Creator die Zahl der Reels Views direkt im Reels Grid sehen. Im Reel selbst sehen sie aber nur die Zahl der Likes, Shares und Kommentare. Das Verstecken des View Counts ist noch nicht für alle verfügbar. Wir können nicht darauf zugreifen, wohl aber die Zahl der Likes oder Shares verbergen. Wer diese Metriken, vor allem die Views, ausblenden möchte, kann somit beispielsweise den Fokus weg von der Metrikanalyse und hin zu Qualität des Inhalts lenken. Gerade bei informativen Videos oder Clips zu Meditationsthemen und dergleichen könnte das von Vorteil sein.

Für die Analyse bleiben die Views dennoch eine zentrale Metrik. Immerhin machte Instagram – wie Facebook später auch – Views im Sommer 2024 zur einheitlichen Metrik für alle Formate.

Historically we’ve shown different metrics for Reels vs other posts, but we want to evolve this so it’s easier to understand how your content is doing regardless of the format,

sagte Head of Instagram Adam Mosseri seinerzeit.

Mit Reels Views Conversions steigern: Expedia macht es vor

Wer besonders viele Reels Views aufweisen kann, hat auch die Chance, damit Geld zu verdienen, die Markenbindung zu stärken oder aktiv Conversions zu steigern. So hat beispielsweise das Reiseunternehmen Expedia mit Trip Matching ein Tool eingeführt, das Reels in buchbare Reisepläne umwandeln kann. User können jedwedes Reel mit Reisekontext mit Expedia teilen, um personalisierte Reisevorschläge zu erhalten – samt Buchungsoption. Das Tool ist AI-basiert und soll den Umsatz mithilfe der populären Kurzvideos auf Instagram ankurbeln. Jochen Koedijk, Chief Marketing Officer der Expedia Group, erklärt:

It’s no secret people are getting their news, inspiration and travel ideas from influencers and content creators, with a recent study showing that 80% of millennials rely on social media for travel decisions* [*Klook Pulse-Studie aus dem November 2023, Anmerkung der Redaktion]. We want to be where consumers get their inspiration, which is through social media. Now with Expedia® Trip Matching, travelers can seamlessly build an itinerary based on reels found on Instagram and book it directly on Expedia.

Im Video zeigt die Marke, wie das Feature funktioniert. Dieses ist jedoch zunächst US-Nutzer:innen vorbehalten.

Neben Reels: DM Updates sorgen für Dynamik auf Instagram

Die Reels, die Stories und die Posts sind für Creator und Brands extrem wichtige Formate für Community-Bindung, Reichweitenaufbau und Darstellungsvielfalt. Doch die Direct Messages dürfen keinesfalls vergessen werden. Sie sind eines der wichtigsten Umfelder für die zeitgemäße digitale Kommunikation. Deshalb baut Instagram die Nutzungsoptionen stetig aus. Kürzlich wurden endlich die Möglichkeiten für Transkripte der Voice-Nachrichten und bis zu fünf Minuten lange Sprachnachrichten integriert, dazu die Option, Creatorn direkt aus dem Gruppen-Chat heraus zu folgen.

Neu ist jetzt auch die Anordnung der DM-Filter. Diese verschob Instagram von der rechten Seiten auf die linke. Im Creators Broadcast Channel heißt es dazu:

We’ve moved the filter for your DMs from the top right to the left, next to your folders. This is our first step in making it easier to find the messages that are most important to you. Additional updates to come soon!

Der DM-Filter wurde in der App verschoben, © Instagram

Wir können die neue Filterfunktion, direkt neben den Filterreitern über den Nachrichten samt Profilbild, schon sehen.