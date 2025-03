Das kann durchaus von Vorteil sein. Denn zum einen sind Reels das Go-to-Format auf Instagram. Schon jetzt machen die Kurzvideos auf Facebook und Instagram mehr als 60 Prozent der Nutzungszeit aus. Über 4,5 Milliarden Mal werden die Kurzvideos täglich geteilt. Das Format ist der Reichweiten-Champion auf der Plattform und wird stets mit neuen Features versehen, die Creatorn und Brands, aber auch Rezipient:innen weiterhelfen. Bald soll beispielsweise ein Blend Feature einen kollaborativen Reels Feed für befreundete User ermöglichen und die Möglichkeit, bis zu drei Minuten lange Reels im Editor zu erstellen, lässt mehr Raum für Storytelling und Werbung. Aktuell werden zudem ein Pause Feature und ein Follow Button getestet, die die Experience optimieren sollen.

Zum anderen aber sind die altbekannten Stories das Format, welches nach Metricool-Angaben am meisten Content auf Instagram generiert.

Der Instagram-Chef Adam Mosseri betonte jüngst erneut, dass die für zahlreiche Creator jeden Tag genutzten Stories nach wie vor erhebliche Relevanz haben. Er schrieb in seinem Post:

[…] If you do use Stories, think of them as a way to reach your most passionate audience with behind-the-scenes, timely content. The most important signals we look at when ranking Stories are the likelihood that you’ll tap on the story, like the story, or reply with a message.