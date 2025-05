Als große Alternative zu CapCut möchte Meta die Videobearbeitungs-App Edits etablieren. Im Frühjahr 2025 wurde sie ausgerollt – zu einer Zeit, in der sowohl TikTok als auch CapCut in den USA noch immer vor einer unsicheren Zukunft stehen. Vor allem die enge Verbindung der Standalone App zu Instagram soll dazu beitragen, dass schnell viele User auf die Applikation zugreifen, die künftig mit Bezahl-Features monetarisiert werden könnte.

Edits ermöglichte zum Start Ende April schon eine Reihe von Bearbeitungsprozessen für Videos, die vielfach auch als Reels auf Instagram, Facebook oder Threads landen. Doch nur rund einen Monat nach dem Lauch sind noch deutlich mehr Funktionen integriert worden. Ganz neu dabei ist das lang erwartete Crop Feature.

Wer auf Edits setzt, kann sich seit kurzer Zeit über eine Auswahl neuer Funktionen freuen, die wir in dedizierten Beiträgen für dich zusammengestellt haben. Sowohl neue Schriftarten als auch neue Voice-Effekte und Videoeffekte hat Meta für die noch junge App vorgestellt. Dazu kommen sogenannte Beat Marker für die Synchronisation von Video und Sounds. Trend-Sounds finden die Creator wiederum im neuen Inspiration Tab. Und die Apply all-Funktion fällt besonders ins Gewicht, denn mit dieser lassen sich Filter, Effekte, Übergänge und weitere Bearbeitungen gleichzeitig auf alle Clips eines Projekts anwenden.

Doch jüngst ist eine Funktion hinzugekommen, auf die viele Video-Creator gewartet haben. Im Broadcast Channel des Creator Accounts verkündete Instagram, dass die Zuschneidefunktion Crop jetzt in der App verfügbar ist.

Crop is now available on Edits! Trim and refine your content by selecting a specific area or aspect ratio.