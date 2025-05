Wer nun das Passwort eingibt, sieht einen Auszug aus dem neuen Spielfilm Hurry Up Tomorrow mit und von The Weeknd, der als Erweiterung des gleichnamigen Albums fungieren soll. In der Szene erhält Abel (The Weeknd) die Diagnose, dass er seine Stimme verliert – inspiriert von einem realen Erlebnis auf einem Konzert 2022 im SoFi Stadium, bei dem er tatsächlich seine Stimme verlor. Der Film kommt schon am 14. Mail in die deutschen Kinos.

Das Passwort ICANTSING bringt dich zur Ansicht der Funktion.

Was genau bringen dir die Unlockable Reels?

Vor ein paar Wochen nutzte Instagrams Design Account bereits diese Funktion, um auf den Start des Design Accounts auf der Schwesterplattform Threads hinzuweisen. Einige Kommentator:innen zeigten sich zu der Zeit von der Aussicht auf die Funktion nicht begeistert. Sie sehen ein Problem darin, dass die Reichweite eingeschränkt werden könnte, wenn User einen Zusatzschritt für die Rezeption auf sich nehmen müssten – oder mögen die Funktion einfach nicht.

Andere wiederum freuen sich auf die Chancen, die die Locked Posts oder Unlockable Reels mit sich bringen könnten. Denn sie könnten mehr Engagement und Verweildauer bedeuten und eine neue Art der Interaktion bieten. Zudem könnten Creator mit den Locked Posts spezielle Ankündigungen mit den Hints, die im Lock Screen erscheinen, kombinieren. Das kann zum Beispiel bei Product Drops oder neuen Alben von Künstler:innen als Marketing Hack Eingang finden. Im Fall von The Weeknd wurde für einen Film geworben, exklusive Inhalte anzuteasern kann jedoch in diversen Vermarktungskontexten von Vorteil sein. In einem Visual zeigt Instagram noch mehr Beispiele für die Unlockable Reels.

So sehen Unlockable Reels in der App aus, © Instagram

Wann Instagram das Feature der breiten Masse zur Verfügung stellt, ist indes noch unklar. Derweil können auch schon mehr Creator auf eine andere reduzierte Distributionsform zugreifen: das Feature Share only to profile.