BeReal hat Erfolg, aber auch Probleme

BeReal wurde in Frankreich von den ehemaligen GoPro-Mitarbeitern Alexis Barreyat und Kévin Perreau gegründet und vermarktet sich selbst quasi als Anti-Instagram. Die App bietet innovative Möglichkeiten, sich in Echtzeit zu vernetzen. Die Social-Media-Plattform setzt dabei nicht nur auf Authentizität, sondern limitiert auch das Posting-Erlebnis. Dieses basiert auf einer zufälligen Eingabeaufforderung („Time to BeReal“), die täglich zu verschiedenen Zeiten an alle User gesendet wird und dazu aufruft, zu posten, was diese gerade in diesem Moment tun. Der Clou ist: Das Zeitfenster zum Veröffentlichen beträgt lediglich zwei Minuten.

So können BeReal Posts aussehen, © BeReal

Die neue Social-Plattform, die vor allem bei der Gen Z beliebt ist, verzeichnet inzwischen über 50 Millionen Downloads. Ein Problem der App ist, dass die Nutzungszeit gering ist, da User nur einmal täglich posten. Außerdem kritisieren Datenschutzbefürworter:innen die Funktion, dass User per Standort-Übertragung sensible Informationen, wie etwa den Wohnort, teilen können.

Noch hat die Trend-App gegenüber der Konkurrenz auch den Nachteil, dass dort keine Monetarisierungsoptionen geboten werden. Ads sollen auch künftig nicht eingeführt werden. Bezahlfunktionen aber – oder sogar Abonnementmodelle – sollen einem Bericht der Financial Times zufolge aktuell in der Planung sein. Denn BeReal muss sich weiterentwickeln, um neben Platzhirschen wie Facebook, Instagram und TikTok sowie Kult-Apps wie Snapchat bestehen zu können. Vor allem dann, wenn die Kernfunktionen der App auch auf anderen Plattformen zum Repertoire gehören.

Gas ist die neue US-Trend-App

An die Stelle der App, die zumindest in den USA am meisten im Trend ist, trat vor wenigen Wochen allerdings der Newcomer Gas. Diese App eroberte Platz eins im App Store in den USA und ermöglicht es US Usern, anonym Komplimente an beispielsweise Freund:innen oder Klassenkamerad:innen per Umfragen zu senden; in anderen Märkten ist die App noch nicht verfügbar. Nachdem User ihren Standort und ihre Kontakte synchronisiert haben, stimmen sie in einer stündlich aktualisierten Umfragerunde für ihre Freund:innen ab. Die Ansagen reichen von freundlichen Superlativen bis hin zu koketten Geständnissen. Wer eine Umfrage gewinnt, erhält eine Flamme im Posteingang.

Umfragefunktion und Benachrichtigungen, © Gas

In den vergangenen Monaten konnte die App bereits Millionen von Downloads generieren. Das Konzept ist vor allem für Personen an High Schools ausgearbeitet worden, könnte anderen Plattformen aber zumindest als Inspiration dienen; ähnlich wie BeReal für Instagram und TikTok.

