Die von AppMagic bereitgestellten Daten zeigen, dass die insbesondere von der Gen Z genutzte App im Juli 1,1 Millionen Mal und im August bereits 2,5 Millionen Mal häufiger heruntergeladen wurde als Instagram. Und mehr noch: BeReal ist auf dem besten Weg, im August die am häufigsten heruntergeladene App in den USA zu sein und sogar die derzeit populärste Plattform TikTok zu überholen.

User posten ein Foto pro Tag, möglichst zeitnah und möglichst authentisch, und es gibt keinen Algorithmus, der vorschreibt, was sie als Nächstes sehen sollen. Berichten zufolge denkt BeReal seit kurzem jedoch erstmalig über die Integration von Paid Features nach. Dafür soll es keine Ads auf der Social-Plattform geben.

BeReal hat mit der wachsenden Abneigung gegen Instagram, die eine Petition kürzlich deutlich machte, die Chance, die neue soziale App zu werden, die sich ausschließlich auf Freund:innen konzentriert. Ann-Katrin Schmitz von Baby got Business erklärte kürzlich in einem Twitter Circle mit unter anderem OnlineMarketing.de, dass die App BeReal als Trend und Antitrend zugleich fungiert. Sie sagte:

Das Besondere daran ist, dass es eigentlich auch schon wieder so ein Antitrend in sich ist. Denn bei BeReal geht es darum, eben möglichst authentisch und im Moment zu posten. Das heißt, der Trend geht im Social-Media-Bereich gerade, auf jeden Fall im Stakeholder- und in Creator-Bereich schon fast wieder so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung, wie wir es in den letzten Jahren durch verstärkte Filter und Überbearbeitung und sehr, sage ich mal, gestagten Content gesehen haben.