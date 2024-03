Andrew Hutchinson berichtet auf Social Media Today von diesem Vorstoß des Social-Media-Konzerns. Die Umfrage soll Meta mehr Insights darüber vermitteln, mit welchen Funktionen der Konzern womöglich mehr User vom kostenpflichtigen Abonnement überzeugen kann. Ob die vorgeschlagenen Beispiele eine Vielzahl neuer Kund:innen anziehen, bleibt vorerst fraglich. Zumal noch nicht klar ist, ob und wann diese Features tatsächlich eingeführt werden. Gerade die Links in Reels für Produkte und Websites könnten jedoch einige Creator und Unternehmen anziehen. Immerhin gibt es pro Tag laut CEO Mark Zuckerberg inzwischen 3,5 Millionen Reshares für die Kurzvideos.

Damit das Abonnementmodell mehr Aufmerksamkeit und Relevanz erhält, hat Meta für Instagram bereits einige Plattformanpassungen vorgenommen. Im Herbst startete zum Beispiel der große Test eines dedizierten Meta Verified Feeds. Plattformchef Adam Mosseri erklärte:

We’re testing a way for people to explore their Instagram feed and reels by toggling to only Meta Verified accounts. We’re exploring this as a new control for people and a way for businesses and creators to get discovered. Let us know if you’d be interested in using this.