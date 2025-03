Der Feed wird personalisierbarer, und der Video-Player eleganter: Neue Buttons zum pausieren, abspielen und überspringen sollen die Watch Experience auf der Plattform optimieren. Ein Fortschrittsbalken am unteren Rand ermöglicht es den Nutzer:innen zudem, einfacher zwischen verschiedenen Abschnitten des Videos zu navigieren. Trotz dieser Verbesserungen dürfte Threads weiterhin nur wenigen Usern als Kurzvideoplattform der Wahl dienen – schließlich können YouTube, TikTok und Co. mit noch deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten und vor allem Inhalten überzeugen.



Du möchtest dein Threads-Profil persönlicher gestalten? Das gelingt zum Beispiel, indem du deiner Bio bis zu zehn Topics hinzufügst. Ob Bücher, Kaffee oder Design – die Topics dienen dazu, anderen Usern deine Interessen zu vermitteln und ihnen einen Vorgeschmack darauf zu bieten, was sie auf deinem Profil erwartet.

Auch bei der Erstellung von Posts will Threads die Topics präsenter machen: Beim Schreiben von Beiträgen erhalten Creator künftig Vorschläge für Topics, die sie ihrem Post hinzufügen können. Threads-Beiträge mit Topics zu markieren, zahlt sich aus, erklärt Meta:

According to our internal data, posts with tagged topics generally receive more views than those without one, making them an effective way to help you reach more people.