Die Business-Plattform LinkedIn baut ihre Videostrategie weiter aus: Mit First Impression Ads, CTV-Kampagnen und kuratierten Video-Feeds verändert sie so das B2B Marketing nachhaltig.

Die Aufmerksamkeitsspanne auf Social Media ist kurz – auch auf Plattformen mit beruflichem Fokus. Gleichzeitig steigt der Anspruch an Inhalte, die nicht nur informieren, sondern auch überzeugen. Vor diesem Hintergrund präsentierte LinkedIn auf dem diesjährigen IAB NewFronts Event in New York eine Weiterentwicklung der eigenen bestehenden Videoformate. Statt ausschließlich neuer Produkte standen überwiegend strategische Weiterentwicklungen im Mittelpunkt: LinkedIn hat sich zum Ziel gesetzt, bewährte Videoformate weiter zu profilieren und gezielt an aktuelle Nutzungstrends anzupassen. Damit unterstreicht die Plattform die wachsende Bedeutung von Bewegtbild im beruflichen Kontext – sowohl in der aktuellen Nutzung als auch mit Blick auf zukünftige Kommunikationsstrategien.

Im Zentrum der Präsentation standen dabei First-Impression-Platzierungen, eine verbesserte Ausspielung auf Connected-TV-Geräten sowie die schrittweise Einführung thematisch kuratierter Video-Tabs.

Neue Werbelogik mit First Impression Ads: Sichtbarkeit ab dem ersten Moment

Mit den sogenannten First Impression Ads führt LinkedIn ein Format ein, das eine besonders prominente Platzierung im Feed garantiert: Werbetreibende können sicherstellen, dass ihre Videokampagne die erste visuelle Botschaft ist, die Nutzer:innen in der Zielgruppe zu Beginn ihrer Session sehen. Die Plattform beschreibt diesen Ansatz als „bold, broadcast-like presence“ – ein Hinweis auf die angestrebte Anlehnung an klassische TV-Mechanismen.

First Impression Ads auf LinkedIn, © LinkedIn

Dieses Format eignet sich insbesondere für Unternehmen, die mit Produktneuheiten, strategischen Botschaften oder Awareness-Kampagnen gezielt Aufmerksamkeit generieren möchten. Die Verbindung aus Reichweite, Kontextsensitivität und inhaltlicher Relevanz entspricht dem gestiegenen Anspruch an effektive B2B-Kommunikation im digitalen Raum.

Crossmediale Reichweite: Connected TV und Event Ads als Reichweiten-Booster

Zusätzlich zur Feed-Platzierung erweitert LinkedIn die Ausspieloptionen für Videokampagnen auf Connected-TV-Plattformen (CTV) wie Roku, Paramount oder Samsung Ads. Diese Entwicklung ermöglicht es Marken, ihre Inhalte in hochprofessionellen Kontexten auf großen Screens zu präsentieren – und somit auch abseits der klassischen Nutzungsumgebungen wirksam zu platzieren.

CTV Ads auf LinkedIn, © LinkedIn

Ergänzend dazu werden Event Ads weiter ausgebaut. Veranstaltungen auf LinkedIn – etwa digitale Panels, Live-Webinare oder Konferenzen – können nun verstärkt beworben und sichtbar gemacht werden. Damit positioniert sich LinkedIn nicht nur als Plattform für berufliche Vernetzung, sondern als Infrastruktur für ganzheitliches digitales Event Marketing.

Event Ads auf LinkedIn, © LinkedIn

Video-Tab mit Themenfokus: Kuratierte Umfelder für informierte Zielgruppen

Ein weiteres Signal für die strategische Neuausrichtung im Bereich Video ist die laufende Testphase eines überarbeiteten Video-Tabs, wie sie unter anderem von dem Creator-Strategen Lindsey Gamble dokumentiert wurde.