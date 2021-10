YouTube User über den Fernsehbildschirm zum Kauf per Smartphone anregen? Dies ist für Werbetreibende bald möglich. Denn die Plattform führt Video-Action-Kampagnen für den TV ein.

YouTube hat angekündigt, Video-Action-Kampagnen auf Connected TV einzuführen. Hierdurch sollen Zielgruppen, die YouTube über den Fernsehbildschirm nutzen, erreicht und zum Kauf animiert werden. Das Direct-Response-Format kann Werbetreibenden somit zu mehr generierten Leads und Online-Verkäufen verhelfen. Die Video-Action-Kampagnen für den Fernsehbildschirm sind ab sofort weltweit über Google Ads verfügbar.

Einkaufen, ohne die Fernsehsitzung zu unterbrechen

Zentraler Bestandteil einer Video-Action-Kampagne ist die URL am unteren Ende des Bildschirms. Anhand dieser werden die Zuschauer:innen dazu eingeladen, ihren Einkauf per Smartphone oder Desktop direkt im Anschluss zu tätigen. Das Fernseherlebnis muss hierbei nicht unterbrochen werden.

© YouTube

Eine vielversprechende Möglichkeit für Werbetreibende

Die Bedeutung von Werbeanzeigen für YouTube am TV sollte, so die Plattform, nicht unterschätzt werden. Im Mai 2021 haben mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland YouTube über ihr Fernsehgerät genutzt. Die angeschauten Videos sind darüber hinaus über 140 Prozent länger als jene, die am Smartphone oder Desktop angesehen werden. Ein Teil der Connected TV User von immerhin 15 Prozent schaut sich YouTube-Inhalte ausschließlich auf dem TV an. Video-Action-Kampagnen können vielversprechende Ergebnisse erzielen, wie YouTube erklärt:

Bei ersten Experimenten mit Video Action Kampagnen auf Fernsehbildschirmen wurden über 90 Prozent der Conversions über CTV erzielt, die über Mobil- und Desktop-Geräte nicht zu erreichen gewesen wären.

YouTube kündigte darüber hinaus an, nun auch Brand Extensions auf Connected TV weltweit einzuführen. Mithilfe dieser Funktion können Zuschauer:innen unkompliziert auf einen Werbespot reagieren, indem sie die URL mit ihrer TV-Fernbedienung an ihr Smartphone senden.