Wenn es eine Social-Media-Plattform gibt, die für B2B Marketer und insbesondere den Business-Ansatz der Lead-Generierung relevant ist, dann ist das LinkedIn. Das Business-Netzwerk von Microsoft verzeichnet nach eigenen Angaben über eine Milliarde Mitglieder in mehr als 200 Ländern und Regionen und bietet diesen Usern immer neue Features. Dazu zählt unter anderem die AI-basierte Premium Experience, die in diversen Nutzungskontexten auf der Plattform unterstützen soll. LinkedIns Chief Product Officer Tomer Cohen erklärt:

Whether you’re navigating career changes, building a business, learning a new skill or crafting your voice, your new AI-powered LinkedIn experience — your trusted coach, advisor, co-pilot, assistant, and colleague combined — is your partner in staying ahead.