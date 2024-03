Für alle Marketer, die das Business-Netzwerk LinkedIn mit mehr als einer Milliarde Mitglieder als Umfeld für Werbebotschaften nutzen, gibt es gute Nachrichten. Denn Microsofts Tochterplattform führt dynamische UTM-Parameter ein; endlich, wie Gabriel Ehrlich, Gründer und CEO der Remotion: LinkedIn Ads Agency, angibt:

LinkedIn finally, FIN-AL-LY, lets you add UTMs at the campaign level, and even allows dynamic UTMs. This has always been a much needed feature for LinkedIn Ads. This just made campaign creation with LinkedIn one-step easier.