Kommentare sind auf Social-Media-Plattformen längst mehr als nur ein Bereich, in dem User mal eben einen Gedanken zum geteilten Content hinterlegen. Sie dienen zum umfassenden Community Building, bilden Trends und Meinungen unter den Nutzer:innen und Followern ab und sorgen für diverse Anschlusspunkte für die Suche auf der Plattform oder neue Content-Produktionen. So testete Instagram beispielsweise zuletzt eine KI-gestützte Suche in den Kommentaren – wie sie auf TikTok schon etabliert ist – und bezahlte Werbekommentare als Testimonials. Die Relevanz der Kommentare spiegelt sich aber ebenso in der Integration im populären Stories Feature wider, in der Möglichkeit, aus Kommentaren unmittelbar Threads Posts zu erstellen und in der Anzeige zur Anzahl der Kommentare sowie einem Test für Downvotes für dieselben.

Jetzt möchte Instagram dieser Relevanz mit einer neuen Filter- und Sortieroption Tribut zollen. Diese soll Creatorn zugutekommen und mehr Übersicht schaffen. Allerdings können zunächst nur bestimmte Creator auf das Feature zugreifen, womöglich aus gutem Grund.

Im Creators Broadcast Channel auf Instagram gab das Unternehmen jüngst eine Erweiterung der Sortierfunktion für Instagram Creator bekannt. Dabei wurde direkt klargestellt, dass diese nicht für alle Nutzer:innen verfügbar ist. Nur Creator mit mindestens 100.000 Followern können auf die Funktion zugreifen. Zwar erklärt Instagram nicht, warum dieser Schwellenwert gesetzt wurde. Allerdings lässt sich vermuten, dass das Unternehmen davon ausgeht, kleinere Creator könnten in der Regel mit deutlich weniger Kommentaren für ihre Inhalte zu arbeiten haben – und deshalb eine Sortierfunktion weniger benötigen. Dabei steht die Zahl der Kommentare nicht immer im Verhältnis zur Größe des Accounts. Dennoch könnte das ein Gedankengang gewesen sein. Zudem könnte Instagram die Exklusivität für bestimmte Creator als Faktor miteinbeziehen. Teil des Meta Verified-Abonnements ist die Filteroption indes noch nicht, sodass eine Nutzung gegen Gebühr auch noch nicht möglich ist.

Wer auf die Funktion zugreifen kann, erhält zwei Optionen: die zum Sortieren der Kommentare und die zum Filtern der kommentierenden Accounts. Instagram erklärt:

Creator FYI[.] We’re expanding access to comment features on Instagram to help make it easier to connect with the audiences that are most important to you. Now, creators with 100K+ followers will now be able to sort comments by ‘Top comments‘, ‘Newest first‘ or ‘Follower count‘ and filter them by ‘People you follow‘, ‘Verified‘ or ‘Subscribers.‘ Stay tuned as we hope to bring tools like this to more creators over time!