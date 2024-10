User können die Funktion nutzen, indem sie einen selbst verfassten Kommentar unter einem Instagram Post gedrückt halten und anschließend die Option „Create Thread“ auswählen. Daraufhin wird ein Threads Post generiert, welcher neben dem Kommentar auch den Instagram-Beitrag wiedergibt. Aktuell dürfte das Feature noch nicht für alle User verfügbar sein, mit etwas Glück erfolgt der umfassende Roll-out im Laufe der kommenden Wochen.

Die Funktion bietet Creatorn und Brands eine weitere Möglichkeit, ihre Social-Media-Präsenz auf Threads zu stärken und über die Plattformen hinweg einheitlicher zu gestalten. Auch bei der Einführung plattforminterner Features gleichen sich Instagram und Threads mehr und mehr an: So hat Instagram kürzlich verkündet, dass die User jetzt bis zu 20 Bilder oder Videos in ihren Carousel Posts integrieren können. Kurz darauf hat Threads nachgezogen und ermöglicht jetzt ebenfalls maximal 20 Slides pro Post.