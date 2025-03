KI-Power in den Insta-Kommentaren

Mit neuen KI-gestützten Such-Shortcuts will Instagram dir das endlose Scrollen ersparen und dich schneller zu relevanten Inhalten führen. Ziel ist es, die Suche intuitiver und effizienter zu gestalten, ähnlich wie es bereits erfolgreiche Features bei Wettbewerbern wie YouTube oder TikTok vormachen. Diese Plattformen setzen schon länger auf Schlüsselbegriffe aus Kommentaren, um Nutzer:innen direkt mit passenden Inhalten zu verknüpfen.

In einem eigenen Test konnten wir die neue Funktion bisher allerdings noch nicht entdecken. Vermutlich wird das Feature aktuell nur einer kleinen Gruppe von Nutzer:innen zur Verfügung gestellt und befindet sich noch in einer frühen Testphase. Außerdem basiert die Funktion auf der Meta AI, die in der EU bislang noch nicht verfügbar ist.

Die KI-Offensive von Instagram passt zur aktuellen Strategie von Mutterkonzern Meta, der Künstliche Intelligenz systematisch auf seinen Plattformen integriert. So wurden zuletzt KI-gestützte Funktionen wie ein Meta AI Feature eingeführt, das automatisch Aufgaben aus Direktnachrichten auf Instagram generiert. Auch im Ads Manager setzt Meta zunehmend auf KI: Neu eingeführte Features umfassen unter anderem ein verbessertes Kampagnen-Setup, optimierte Lead-Kampagnen sowie erweiterte Analysemöglichkeiten zur Performance-Steigerung von Anzeigen. Die neuen Such-Shortcuts in den Kommentaren sind somit nur der nächste logische Schritt.

So praktisch diese KI-Funktionen auf den ersten Blick wirken, gibt es auch kritische Stimmen. Expert:innen warnen davor, dass die algorithmisch gesteuerte Vorauswahl Nutzer:innen zunehmend in Filterblasen festhalten könnte. Langfristig könnte das die Vielfalt der konsumierten Inhalte einschränken und den Horizont eher verkleinern als erweitern.

© Screenshot/X via Canva

Ähnlicher Trend bei X – doch Instagram wählt schlankeren Ansatz

Diese Balance zwischen KI-gestütztem Komfort und der Sorge um algorithmische Einschränkungen beschäftigt nicht nur Meta. Tatsächlich folgt die neue Instagram-Funktion einem branchenweiten Trend, denn Künstliche Intelligenz verändert längst die Spielregeln auf allen großen Social-Media-Plattformen.

So ermöglicht etwa X seinen Nutzer:innen mit dem KI-Chatbot Grok bereits, direkt in Kommentaren komplexe Interaktionen zu führen und eigenständige Antworten zu erhalten. Besonders praktisch ist auf X auch, dass User mit Grok unmittelbar via KI nach relevanten Beiträgen suchen können – aktuell ein klarer Vorteil der polarisierenden Plattform, um schnell gezielt Inhalte zu finden. Instagram könnte jedoch mit den neuen Such-Shortcuts diesen Vorsprung bald verkleinern.