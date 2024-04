Der Dislike Button ist auf YouTube noch vorhanden, musste sich als Element jedoch schon öfter der Kritik stellen, negativ konnotierte Interaktionen zu fördern. Die Option soll grundsätzlich dazu dienen, Content, der Usern nicht gefällt, entsprechend zu markieren. Ob dafür das Ausbleiben von Likes nicht reichen würde, sei dahingestellt. Ein aktives Disliken könnte dem Algorithmus mehr nützliche Informationen liefern, den Creatorn aber auch mehr Kopfzerbrechen bereiten.

Derweil ändert TikTok zudem die Nutzungsrichtlinien und Standards zur Berechtigung für den For You Feed. Die neuen Regeln gelten am dem 17. Mai. Content von Personen, die unter 16 Jahre alt sind, wird standardmäßig nicht im For You Feed ausgespielt; obgleich junge Creator diese Hürde womöglich werden umgehen können. Zudem sollen Inhalte von Creatorn aus dem For You Feed verbannt werden, die vielfach „problematische“ Inhalte teilen, welche aber grundsätzlich nicht verboten sind. Dabei kann es sich um Aussagen zur Hoffnungslosigkeit handeln, um generalisierende Mental-Health-Informationen (etwa Quizze zur Diagnose) oder um suggestive Sexualität und extreme Diätinhalte.

Certain types of content may be fine if seen occasionally, but problematic if viewed in clusters. This includes content such as dieting, extreme fitness, sexual suggestiveness, sadness (such as statements of hopelessness, or sharing sad quotes), and overgeneralized mental health information (such as a quiz that claims to diagnose someone). This type of content may be eligible for the FYF but, we will interrupt repetitive content patterns to ensure it is not viewed too often. Learn more about our approach to safeguarding and diversifying recommendations.