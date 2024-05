Seit dem globalen Roll-out von Instagram Notes im Januar 2023 ist das Format zu einem Bereich avanciert, den die Plattform stets um Features erweitert. Die User sollen die Notes in möglichst vielen Kontexten einsetzen können, um sie als Content- und Kommunikationskanal zu nutzen. Gleichzeitig soll das das Engagement und die Verweildauer der Nutzer:innen erhöhen – vielleicht plant Meta sogar noch mehr.

Zuletzt wurden für die Notes sowohl die Möglichkeit zum Liken als auch die Option, via Notes zu chatten, getestet. Darüber hinaus hat Instagram sogenannte Notes Prompts als Reaktionsaufruf eingeführt, die schon im Januar getestet wurden.

This week, we started testing Notes prompts, a new way for people to create a note that prompts others to respond,