Die Notes-Funktion auf Instagram ist nun nicht mehr ausschließlich für die DMs, sondern auch direkt im Profil verfügbar. Wir zeigen dir, wie du deine erste Notiz im Profil teilen kannst.

Im Oktober 2023 erhielten erste User die Möglichkeit, Instagram Notes in ihr Profil zu integrieren. Zuvor wurden diese nur in den DMs angezeigt. Bei den Notes handelt es sich um kurze Beiträge mit maximal 60 Zeichen, die bis zu 24 Stunden angezeigt werden. Sobald ein:e Nutzer:in auf eine Notiz antwortet, öffnet sich eine neue Unterhaltung – die Funktion kann somit auch die Community-Interaktionen stärken. Eine Integration im Profil, welche seit Kurzem für mehr User freigeschaltet ist, rückt Notes noch mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit.