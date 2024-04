Instagram hat in der Vergangenheit bereits mehrere Tests durchgeführt, um die Interaktionen bei den besonders bei jüngeren Zielgruppen beliebten Notes zu steigern. Kürzlich ermöglichte die Plattform den Usern beispielsweise, ihr Standardprofilfoto in den Notes durch ein kurzes, in Endlosschleife laufendes Video zu ersetzen und eine kurze Notiz hinzuzufügen.

Es bleibt abzuwarten, ob und wann Instagram die Chat-Funktion in den Notes für alle Nutzer:innen offiziell einführen wird. Auch wenn einige der Tests möglicherweise nur temporär sind, zeigt sich Instagram entschlossen, neue Funktionen zu erproben, die das Engagement auf der Plattform steigern könnten. Instagram könnte dieses Format langfristig auch fördern, um eventuell potentiell werbliche Notes zu testen und damit einen weiteren Inventarbereich zu eröffnen.