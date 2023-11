Es gibt gute Nachrichten für Social Media Manager und Creator weltweit: Meta hat eine neue Facebook Stories API vorgestellt. Dank dieser API müssen die Content-Ersteller:innen ihre Story-Vorlagen von Drittplattformen wie Canva, Adobe und Co. nicht erst herunter- und bei Facebook im Story-Modus wieder hochladen. Stattdessen wird ein direkter Upload über die Third Party Apps und -Plattformen ermöglicht.

Metas Deepak Dutta erklärt auf dem offiziellen Meta Developers Blog zum neuen Feature:

Starting this week, we’re releasing the Facebook Stories API that allows developers, creators, and brands to use the desktop or web-based application of their choice to create and publish their Stories to publicly available Facebook Pages.