Lange Zeit sah es so aus, als würde es den Edit Button auf Twitter niemals geben. Inzwischen arbeitet das Unternehmen an einer entsprechenden Option, die für alle nutzbar sein soll. Denn im Bezahlbereich Twitter Blue gibt es immerhin schon die Funktion Undo Tweet, mit der man Tweets wieder zurückrufen kann. In einer neuen, frühen Version des Edit Buttons, der möglicherweise eingeführt wird, können die Nutzer:innen ihre Tweets nach der Veröffentlichung bearbeiten – allerdings nur für einen kurzen Zeitraum.

Die Diskussionen rund um den Edit Button begleiten Twitter schon seit Jahren. Viele Nutzer:innen fordern ihn vehement. Andere Personen, darunter auch der Gründer und ehemalige CEO von Twitter, Jack Dorsey, lehnen ihn ab. Sie möchten den unikalen Charakter von Tweets und die Schnelllebigkeit auf der Plattform nicht kompromittieren. Außerdem fürchten manche, ein Edit Button könnte bereits veröffentlichte Informationen, Enthüllungen und dergleichen wieder zurückrufen (was auch eine Löschung ermöglicht) oder in ein anderes Licht rücken. Jay Sullivan, General Manager für Consumer and Revenue Product bei Twitter, äußerte daher, dass ein Edit Button mit Bedacht entwickelt werden müsse:

Without things like time limits, controls, and transparency about what has been edited, Edit could be misused to alter the record of the public conversation. Protecting the integrity of that public conversation is our top priority when we approach this work.