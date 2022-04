Die US-Börsenaufsicht United States Security and Exchange Commission (SEC) gibt in einer öffentlichen Nachricht bekannt, dass Musk zu einem sogenannten Class II Director im Twitter-Vorstand ernannt wird. Dieser spezielle Status bedeutet, dass er – zumindest bis 2024 – nicht mehr als 14,9 Prozent am Unternehmen erstehen kann. Auf diese Weise möchte Twitter womöglich verhindern, dass Elon Musk das Unternehmen komplett übernimmt und verwaltet.

The Company will appoint Mr. Musk to the Company’s Board of Directors (the ‚Board‘) to serve as a Class II director with a term expiring at the Company’s 2024 Annual Meeting of Stockholders. For so long as Mr. Musk is serving on the Board and for 90 days thereafter, Mr. Musk will not, either alone or as a member of a group, become the beneficial owner of more than 14.9% of the Company’s common stock outstanding at such time, including for these purposes economic exposure through derivative securities, swaps, or hedging transactions.