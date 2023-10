Mit der neuen Creator Discovery API, Midroll Placements in Stories für Marken und Paid Partnership Tags erreicht die Creator-Kooperation auf Snapchat ein neues Level.

In dem neu gestalteten Bereich der Creator Collab Suite können Creator und Advertiser auf Snapchat jetzt noch besser kooperieren. Die populäre Social-Media-Plattform – die seit diesem Jahr über 750 Millionen monatlich aktive User zählt – kündigt die Produktreihe Creator Collab Campaigns und damit drei zentrale neue Kooperations-Features an. Diese erlauben es Werbetreibenden, mit Creatorn aus über 200 Ländern zusammenzuarbeiten und mit Ads prominent in deren Content-Umfeldern aufzutauchen – sogar im Rahmen der Stories.

Das haben die Creator Collab Campaigns auf Snapchat zu bieten

Zunächst stellt Snap Inc. für die Plattform die Creator Discovery API bereit. Über diese API sollen Partner:innen umfassende Einblicke in die Creator Economy Snapchats erhalten und passende Influencer für eine Kampagne finden können. Die API offenbart hilfreiche Creator-Informationen wie Nutzer:innennamen, die Biografie, die Zahl der Follower und deren Altersstruktur. Dabei haben Creator die Möglichkeit zu entscheiden, welche Metriken sie zusätzlich zur Verfügung stellen möchten. Das können etwa Insights zu öffentlichen oder gespeicherten Stories oder Inhalten aus dem Kurzvideobereich Spotlight sein.

Kommt es zur Kooperation zwischen Advertisern, beziehungsweise Marken, und Creatorn, liefert Snapchat jetzt eine vielversprechende neue Werbeoption. Dabei handelt es sich um das Creator Midroll Placement für Marken. Dank dieser Option können die Marken Branded Content zwischen organischen Stories von Creatorn platzieren. Das ist eine besonders populäre Position für die Integration von Werbung, vor allem angesichts der relevanten und potentiell engagierten Zielgruppe der Creator, die für die werbetreibende Marke ausschlaggebend für eine Kooperation gewesen sein mag.

Schließlich führt Snapchat auch noch den Paid Partnership Tag ein – eine ähnliche Funktion gibt es auch bei Instagram Reels oder LinkedIn Posts. Öffentlich sichtbare Creator können ihren gebrandeten Content mit dem Tag als bezahlte Werbung kennzeichnen. In den kommenden Wochen möchte Snapchat zudem verifizierten Creatorn ermöglichen, nach einem offiziellen Unternehmen suchen und es zu markieren. Der Paid Partnership Tag kann in den Bereichen Spotlight, Snap Map und Public Story eingesetzt werden. Marken können dank des Features direkt im Ads Manager eine Kooperation genehmigen. Daraufhin erhalten sie Zugriff auf Insights sowie die Option, die Inhalte als Sponsored Content Ads zu nutzen.

Noch mehr Möglichkeiten zur Kooperation und Monetarisierung

Neben diesen neuen Funktionen der Creator Collab Campaigns möchte die Plattform allen Snapchattern, Creatorn und Unternehmen ermöglichen, ihre eigenen Inhalte zu bewerben. An einer entsprechenden Funktion arbeitet das Unternehmen momentan. Auch soll es noch mehr Features geben, die Brands das Auffinden relevanter organischer Creator-Inhalte erleichtern, die beworben werden könnten. Davon könnten langfristig die Brands und die Creator profitieren.

Während Marken auf Snapchat aufgrund einer Kooperation mit Microsoft Advertising jetzt auch im ChatGPT-gestützten KI-Bereich My AI werben können, erhalten Creator stetig neue Möglichkeiten, um sich zu profilieren oder ihren Content und ihre Kreationen zu monetarisieren. Im Sommer 2023 führt Snapchat zum Beispiel Lens Creator Rewards ein. Über diese können Snapchat Creator Geld für die Erstellung von Lenses auf der Plattform erhalten.