Instagram launcht ein neues Feature für Reels: Die Branded Content Tags. Damit baut die Social App das Konkurrenzformat zu TikTok auf der eigenen Plattform weiter aus und bietet Creatorn einen entscheidenden Vorteil. Denn mit den Branded Content Tags können Influencer ihre Inhalte in Reels einfacher monetarisieren. Hierfür hat Instagram im Gegensatz zu TikTok ein ausgereiftes System, was nicht nur Vorteile für Creator, sondern auch für Brands mit sich bringt.

So können Unternehmen jetzt Anzeigen mit Branded Content erstellen, ohne dass die beteiligten Creator zuerst organisch auf Instagram posten müssen. Creator haben dabei die Möglichkeit, alle veröffentlichten Anzeigen zu genehmigen oder zu pausieren. Außerdem können Unternehmen jetzt Beiträge mit Branded Content mit Produkt-Tags bewerben. Instagram erklärt:

Until today, Branded Content ads could only be created by promoting the existing posts from creators. Instagram is now launching a new workflow where advertisers can create Branded Content ads without the need for creators to post organically on Instagram first. Now brands have more flexibility with fewer constraints when they want to run Branded Content ads.

Neben den Branded Content Tags in Reels soll es zukünftig auch Kooperationskennzeichnungen für Instagram Live geben. Diese testet Instagram ab dieser Woche. Neben dem neuen Tag führt Instagram auch einen neuen Prozess ein. Dieser ermöglicht es Unternehmen, direkt von dem Account der Creator zu posten. Natürlich nicht ohne deren Einverständnis. So müssen Influencer den Content von Brands erst freigeben, wenn dieser auf dem Creator-Profil hochgeladen werden soll.

So können Instagrammer und Brands künftig deutlich einfacher zusammenarbeiten und die Effektivität steigern. Dass die Social App Kooperationen zwischen Creatorn und Unternehmen weiter fördern will, zeigt auch, dass die Richtlinien für Branded Content in Stories und Posts angepasst wurden. Instagram erklärt:

Branded Content ads in Stories can now include tappable elements, such as @mentions, location and hashtags. We want brands to have access to organic Stories’ creative that is native and authentic to the Stories experience. […] We’re introducing the ability for businesses to promote branded content posts with product tags. Until today, branded content posts from creators that included product tags were not able to be promoted. Now brands can get more value out of this content that makes it easy for people to shop directly from creators that inspire them.