Du postest, teilst und engagierst dich – und trotzdem erreicht deine Nachricht scheinbar niemanden? Viele Creator vermuten hinter sinkender Reichweite Shadowbanning – ein Begriff, der schnell zum Schreckgespenst wird. Aber steckt hinter unerwartet geringer Reichweite wirklich eine geheime Instagram-Agenda – oder sind es nur algorithmische Entscheidungen, die anders arbeiten als gedacht? Adam Mosseri, Head of Instagram, räumt in einem aktuellen Video Missverständnisse auf – und wir zeigen dir, wie du trotz algorithmischer Hürden sichtbar bleibst.

In der Social-Media-Welt sorgt der Begriff „Shadowbanning“ gleichermaßen für ernste Diskussionen und humorvolle Memes. So thematisiert beispielsweise ein Hootsuite-Artikel, wie du mögliche Anzeichen erkennen und vermeiden kannst. Gleichzeitig machen zahlreiche Memes deutlich, dass viele Nutzer:innen unsicher sind, ob eine sinkende Reichweite an einem vermeintlichen Shadowban oder an der Qualität der Beiträge liegt.

Instagram hat grundsätzlich kein Interesse daran, die Reichweite von Inhalten einzuschränken – schließlich basiert das Geschäftsmodell der Plattform darauf, möglichst viele relevante Inhalte an Nutzer:innen auszuspielen. Wie Mosseri in seinem Video erklärt:

Now it’s in our interest to connect your content with as many people who are interested in that content as possible. That said, there are some instances where we will limit reach in recommendations, and that’s because we bear more responsibility when we’re showing content from accounts people don’t follow.