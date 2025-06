Mit Instagram Reels können Creator und Marken Millionen Menschen erreichen und ihre Geschichten auf kreative Weise erzählen. Die Kurzvideos sind das reichweitenstärkste Format der Milliardenplattform. Und mit Trial Reels haben Creator sogar die Option, Non-Follower mit ihren Kurzvideos anzusprechen. Um sowohl die Möglichkeiten des Storytellings zu erweitern als auch die Verweildauer der User auf Instagram zu erhöhen, setzt Instagram auf eine Erhöhung der Länge von Reels. Nachdem zu Anfang des Jahres bereits die drei Minuten langen Videos in diesem Format umfassend ausgerollt wurden, sind kürzlich noch viel längere Reels als Option aufgetaucht.

Anfang 2025 sagte Head of Instagram Adam Mosseri in Bezug auf die dreiminütigen Reels noch, dass Instagram auf jeden Fall Shortform-Video im Fokus behalte.

We’re now supporting reels up to three minutes long on Instagram. We still are focused on short form video over long form, but hopefully this gives creators a bit more room to be creative.