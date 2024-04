Wir selbst haben die Option derzeit weder auf dem Desktop noch in der App – könnten sie jedoch zeitnah erhalten, wenn TikTok den Roll-out für alle User ausweitet. Immerhin könnte TikTok damit YouTube auch im Bereich der Long-Form-Videos mehr Konkurrenz machen. Während Kurzvideos – TikToks, Reels und Shorts – boomen und täglich hunderte Milliarden Views generieren, haben sich längere Videos vor allem dank YouTube längst als relevantes Format etabliert, das Creator, aber auch Marken vor allem wegen der umfassenden Monetarisierungsoptionen schätzen. Denn längere Videos versprechen mehr Möglichkeiten zur Werbeintegration. TikTok könnte in 30 Minuten langen Videos sogar Pre- und/oder Mid-Roll Ads integrieren.

Eine offizielle Mitteilung zum Roll-out gab es noch nicht; die Account Updates könnten jedoch nach und nach bei allen Usern in der aktuellsten Version der App auftauchen.

AI Advertising, Creator-Monetarisierung und Foto-Content im Fokus

Für die Ausweitung der Werbeoptionen auf der Plattform zieht TikTok aktuell einem Bericht von The Information zufolge sogar KI-generierte Avatare für Brands in Betracht, die für diese als Quasi-Influencer Markenbotschaften vermitteln. Ohnehin setzt die Entertainment-Plattform auf einige neue KI-Integrationen – auch für die Creator. Diese erhalten dank des Creator Rewards Programs, der Ausweitung des Subscription-Modells und weiterer Programme und Features die Möglichkeit, noch mehr Umsatz mit ihren Inhalten auf TikTok zu generieren.

Wie wichtig die App also auch für die Creator-Ökonomie und sogar die Digitalwirtschaft ist, zeigt TikTok anhand einer Kampagne in den USA, um sich gegen ein mögliches Verbot dort zu wehren. Der Impact Report zeigt unter anderem, dass die Plattform Kleinunternehmen in den USA 2023 zu rund 15 Milliarden US-Dollar Umsatz verholfen hat und dass hunderttausende Jobs aus der Industrie mit TikTok in Zusammenhang stehen. Schon 2023 startete das Unternehmen eine ähnliche Kampagne, um einem Verbot in den USA entgegenzuwirken.

Während die Zukunft der App in den USA noch ungewiss ist, setzt TikTok auf eine neue Standalone App – diesmal explizit für Fotos. Notes soll die Foto-Posts der Creator hervorheben und könnte mit Instagram konkurrieren.