I just found an ad in the middle of the SERPs! 1. Google shopping 2. Ad 3. Ad 4. Organic result 5. People Also Asked 6. Organic result 7. Organic result 8. Organic result 9. Ad @rustybrick is this new? pic.twitter.com/HJ7vWgcXyt

Die Anzeige der Ads in verschiedenen Positionen über, unter und zwischen den organischen Ergebnissen stellte eine deutliche Veränderung der SERPs dar, die vielen Usern missfällt. Zum einen sehen sie tendenziell mehr Werbung, zum anderen werden die Ads etwas unübersichtlicher zwischen organischen Listings integriert. Zumindest hat Google im vergangenen Herbst die Werbemarkierung derart geändert, dass sie inzwischen etwas deutlicher hervortritt.

Die neue Werbemarkierung bei Google in den mobilen SERPs, Screenshot Google

Möchte Google schlicht mehr Umsatz machen?

Eine Erklärung vonseiten Googles ist bisher ebenso ausgeblieben wie ein Update bezüglich eines möglichen umfassenden Roll-outs. Allerdings sehen derzeit schon so viele User diese Art der Werbeintegration, dass sie von Dauer sein könnte. Ein möglicher und naheliegender Grund für diese werbezentrierte Anpassung der SERPs könnte das Bestreben zur Umsatzmaximierung sein. In den jüngsten Quartalszahlen konnte Google-Mutter Alphabet ein Umsatzwachstum von elf Prozent Year Over Year aufweisen; der Umsatz stieg auf 76,7 Milliarden US-Dollar. Mitverantwortlich war laut CFO Ruth Porath bereits ein deutliches Wachstum im Bereich Search. Im dritten Quartal 2023 stiegen die Umsätze im für Google so wichtigen Bereich Search & Other im Vorjahresvergleich von 39,5 auf knapp 44 Milliarden US-Dollar an.

Künftig möchte Google auch mit KI-Innovationen in den Bereichen Search, YouTube, Cloud und Pixel für noch mehr Wachstum und Umsatz sorgen. CEO Sundar Pichai erklärte:

I’m pleased with our financial results and our product momentum this quarter, with AIdriven innovations across Search, YouTube, Cloud, our Pixel devices and more. We’re continuing to focus on making AI more helpful for everyone; there’s exciting progress and lots more to come.

Im Rahmen dieser Entwicklung erlaubt Google den Usern der Generative Search Experience bereits, direkt in der Suchleiste KI-Bilder zu generieren. Auch der KI-Bot Bard wird stetig optimiert.

Die Suche selbst ist aktuell verschiedenen Änderungen unterworfen. So wirbelt Google die SERPs mächtig auf. Erst kürzlich hat das Suchmaschinenunternehmen die Sichtbarkeit von FAQ und How-To Rich Results in der Suche extrem verringert (die How-To Results wurden inzwischen auch auf dem Desktop eingestellt). Zudem haben die jüngsten Core Updates, das October 2023 Spam Update und insbesondere das September 2023 Helpful Content Update für viel Volatilität in den SERPs und Unmut bei SEOs gesorgt. Darüber hinaus experimentiert das Unternehmen mit einer massiven Veränderung der Startseite.