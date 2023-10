Google erklärt, dass sich das Update insbesondere auf die Entfernung von gemeldeten Spam-Inhalten in den Sprachen Türkisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Hindi, Chinesisch und anderen bezieht. Das Update soll vor allem gegen Cloaking sowie gehackte, automatisch erstellte und gescrapte Spam-Inhalte vorgehen:

This spam update aims to clean up several types of spam that our community members reported in Turkish, Vietnamese, Indonesian, Hindi, Chinese, and other languages. We expect this to reduce the visible spam in search results, particularly when it comes to cloaking, hacked, auto-generated, and scraped spam. The update will take a few weeks to roll out.