Googles Search Generative Experience (SGE) integriert generative KI-Elemente in die Google-Suche und bietet Nutzer:innen unter anderem KI-basierte Übersichten von Suchergebnissen. Google selbst beschrieb SGE zum ersten Launch im Mai 2023 wie folgt:

The new Search experience helps you quickly find and make sense of information. As you search, you can get the gist of a topic with AI-powered overviews, pointers to explore more, and ways to naturally follow up.