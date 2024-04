Diese Entwicklung trägt zu einem neuen Suchstandard bei, der weniger Suchvolumen für klassische Suchmaschinen bedeuten könnte. Bis zum Jahr 2026 könnte das Suchvolumen bei klassischen Suchmaschinen um immense 25 Prozent zurückgehen. Das prognostiziert das Marktforschungsunternehmen Gartner, Inc. im Report „Predicts 2024: How GenAI Will Reshape Tech Marketing“. Demnach könnten Lösungen mit generativer KI das Suchverhalten verändern und somit mittelbar auch zu einem Umdenken bei der Marketing-Strategie führen. Alan Antin, Vice President Analyst bei Gartner, sieht darin auch einen Fingerzeig auf die Veränderung von Marketing-Kampagnen in der nahen Zukunft.

Organic and paid search are vital channels for tech marketers seeking to reach awareness and demand generation goals. Generative AI (GenAI) solutions are becoming substitute answer engines, replacing user queries that previously may have been executed in traditional search engines. This will force companies to rethink their marketing channels strategy as GenAI becomes more embedded across all aspects of the enterprise.