Während die Videointegrationen im Karussell samt Zusammenfassung die Aufmerksamkeit auf das Video und die Creator lenken, sogar zur Entdeckung derselben und zur Rezeption einladen können, gibt es für die Creator auch eine Kehrseite. Denn die KI-basierten Zusammenfassungen könnten Suchenden bereits die gewünschten Antworten liefern, sodass sie gar nicht mehr aufs Video klicken. Es könnte zu mehr Zero Click Searches kommen. Dieses Problem sehen einige Publisher auch bei den AI Overviews auf Google.

Diese KI-Übersichten sind bereits in zahlreichen Regionen der Welt verfügbar, in der EU aber noch nicht. Das deutet darauf hin, dass auch der aktuelle Test mit den Videokarussellen samt KI-Zusammenfassungen vorerst nicht in der EU und Deutschland auftauchen wird. Denn die EU hat einzigartige Vorgaben für Google, Meta und Co., weshalb die Produkte beispielsweise in Deutschland anders aussehen können als etwa in den USA.