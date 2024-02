Schon mit der Einführung des Perspectives Features im Frühjahr 2023 setzte Google verstärkt auf die Ausspielung von Inhalten, die von Einzelpersonen und Personenmarken veröffentlicht werden. Das zeigte sich auch daran, dass kurz nach dem Launch Content von YouTube, Reddit, TikTok und Co. über Perspectives integriert wurde. So können Suchende Videos, Bilder und Texte, die Menschen in Diskussionsforen, auf Frage-und-Antwort-Seiten und auf Social-Media-Plattformen geteilt haben, in der Suche sehen.

Das dedizierte Markup hebt diese Inhalte noch einmal heraus. Auf Googles Search Central Blog heißt es dazu:

This markup works with Google Search features that are designed to show first-person perspectives from social media platforms, forums, and other communities. Implementing this structured data will help ensure what Search shows in these features is as accurate and complete as possible.