Inhalte noch besser und reichhaltiger darzustellen, dieses Ziel teilen Google und Website-Betreiber:innen. Deshalb eignen sich strukturierte Daten besonders gut, um spezifischen Content über Rich Results möglichst holistisch in der Suche abzubilden. Jetzt dokumentiert Google auf dem Search Central Blog die Details zu strukturierten Daten, die eine Darstellung im Rich Result-Karussell ermöglichen. Dabei handelt es sich jedoch noch um die Betaversion.

Mit den Rich Results Carousels können Website-Betreiber:innen für User Inhalte in einer horizontal scrollbaren Liste – einem Karusselformat – anzeigen. Auf dem offiziellen Blog heißt es:

[…] This guide focuses on a new carousel rich result that’s in beta, which is a list-like rich result that people can scroll horizontally to see more entities from a given site (also known as a host carousel). Each tile in the carousel may have information from your site about the price, rating, and images for entities on the page.