Google bietet Werbetreibenden jetzt mit Meridian ein neues Open Source Marketing Mix Model (MMM), das die Analyse von Cross-Channel-Marketing-Kampagnen im Privatsphäre fordernden Marketing-Umfeld 2024 ermöglichen soll. Laut Kantar setzen bereits 60 Prozent der US Advertiser auf MMMs, schreibt Googles Senior Director für Data Science Harikesh Nair. Der Google Director erklärt zudem, dass Meridian Usern in vier Kernaspekten unterstützen soll:

Auf der Basis von Meridian können Teams ihre eigenen Lösungen bauen. So schreibt Nair, dass die Grundlage als Open Source-Modell für viele Nutzer:innen besonders hilfreich sein kann:

By nature, as an open-sourced solution, Meridian will be completely transparent — anyone can evaluate the underlying code and methodology innovations. Meridian is designed to give the user control as any modeler is fully empowered to change the code and model parameters to meet their unique business needs. Think of Meridian as modeling clay: a starting point that allows users to iterate and develop further.