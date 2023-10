Derzeit experimentiert Google mit einer enormen Veränderung der Homepage: Der Discover Feed könnte dort unter der Suchleiste integriert werden. Damit würde die Startseite der einer anderen Suchmaschine ähneln.

Headlines von Nachrichtenseiten, das Wetter, Aktienkurse, Sportergebnisse und Ads – all das finden User in ihren Discover Feeds von Google vor. Diese haben grundsätzlich ihren eigenen dedizierten Bereich in Googles Properties. Doch das Suchmaschinenunternehmen hat gegenüber The Verge einen Test bestätigt, bei dem der Discover Feed direkt auf der Desktop Homepage integriert wird. Das würde Nutzer:innen diverse personalisierte Inhalte unmittelbar auf der Startseite Googles liefern – und die meistbesuchte Website der Welt grundlegend verändern.

Parallele zu Bing: Mehr Informationen auf einen Blick auf der Google-Startseite

Auf der Website MSPowerUser.com berichtet Pradeep Wiswav von dem aktuellen Test Googles und liefert einen beispielhaften Screenshot.

So sieht die Integration von Google Discover Feed auf der Homepage aus, Screenshot/© Pradeep Wiswav

Wiswav erwähnt, dass die User im Test keine Option haben, den Discover Feed auf der Homepage zu deaktivieren. Sollte Google die seit Jahren kaum veränderte Homepage anpassen, würde eine solche womöglich integriert. Zudem verweist er auf die Ähnlichkeit zur Darstellung der Startseite von Microsofts Suchmaschine Bing. Bing ist Googles größte Konkurrenz weltweit und in Deutschland und belegt – allerdings weit abgeschlagen – den zweiten Rang hinsichtlich der Marktanteile im Search-Markt. Auf Bing werden ebenfalls unter der Suchleiste aktuelle News, Verkehrsmeldungen, Wetterangaben und dergleichen für die User angegeben.

Screenshot der Bing.com-Startseite

Im Statement gegenüber The Verge erklärte Googles Lara Levin, dass der Layout-Test derzeit nur in Indien läuft. Mit Discover möchte Google Usern für sie relevante Inhalte präsentieren, die basierend auf den Web- und App-Aktivitäten ermittelt werden. So heißt es etwa auf der Google Search-Hilfeseite:

Mit Discover bleiben Sie bei Themen, die Sie interessieren, auf dem Laufenden und müssen nicht aktiv nach Neuigkeiten suchen. Solche Themen können z. B. Meldungen von Ihrem Lieblingsteam oder Nachrichten auf Ihrer bevorzugten Nachrichtenseite sein.

Setzt Google diese drastische Anpassung umfassend um, könnte das die Verweildauer der User auf der Homepage erhöhen – was wiederum die Integration von Ads im Discover-Bereich ins Spiel bringt. Ob dadurch das Suchverhalten selbst beeinträchtigt würde, ist jedoch fraglich. Jedoch würde die Anpassung nach 25 Jahren Google eine Zäsur für die Startseite bedeuten.

Was hältst du von der Integration des Discover Feeds auf der Homepage? Lass es uns gern in den Kommentaren wissen.