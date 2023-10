In der Lite-Version tauchen weniger Blöcke und Farben auf, auch das SGE Icon wird nicht angezeigt. Bei dieser Layout-Option handelt es sich um eine mögliche Anzeige, die Google nutzen könnte, um die Search Generative Experience auch visuell stärker mit der klassischen Sucherfahrung zu verknüpfen. Das könnte sich insbesondere dann als vorteilhaft erweisen, wenn Werbung integriert wird.

Normalerweise erscheint die SGE-Ansicht als große Informationsübersicht in den SERPs.

Definitionen für die KI-Antworten in der SGE sollen das Lernen in der Suche erleichtern (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Google

Google hat die Search Labs im Frühjahr veröffentlicht, um Usern Zugriff auf frühe KI-Experimente in der Suche zu ermöglichen. Diese können Usern dabei helfen, schneller neue Themen und Insights zu entdecken und ihnen so einen Teil der Arbeit bei der Suche ersparen, erklärt Google:

Once you’re in, the new generative AI powered Search experience will help you take some of the work out of searching, so you can understand a topic faster, uncover new viewpoints and insights and get things done more easily. So instead of asking a series of questions and piecing together that information yourself, Search now can do some of that heavy lifting for you.