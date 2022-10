Die Suchmaschine Google experimentiert immer mal wieder mit neuen Markierungen für Ads in den Suchergebnissen. Jetzt wird in den mobilen SERPs das Label „Ad“ durch den Schriftzug „Sponsored“ ersetzt und über die URL gesetzt. Das korreliert mit einer weiteren Veränderung der mobilen Suche.

Die mobilen SERPs unterliegen bei Google einem stetigen Wandel. Doch mit der Anpassung der Markierung von Werbung in diesem Bereich setzt das Suchmaschinenunternehmen auf eine große Neuerung. Nach diversen Tests wird das Ad Label neu gestaltet und prominenter platziert. Das könnte einerseits die Kritik an der schwierigen Differenzierung von werblichen und organischen Ergebnissen entschärfen. Andererseits steht diese Anpassung auch im Kontext der Anzeige von Site Names, die Google in den mobilen Suchergebnissen jüngst eingeführt hat.

Von „Ad“ zu „Sponsored“, von „Anzeige“ zu „Gesponsert“ – das sind die neuen Google Ad Labels

Seit Jahren arbeitet Google an der Markierung von Ads in den Suchergebnissen. 2019 wurde das einstmals grüne Ad Label geschwärzt. Seither fällt die Unterscheidung von organischen und bezahlten Inhalten etwas schwerer – was zu viel Kritik gegenüber Google führte. In der Folge hat das Unternehmen immer wieder mit neuen Optionen experimentiert. Im Sommer 2022 waren verschiedene neue Bezeichnungen in den Local Packs aufgetaucht, die das bekannte Label „Ad“ – bei deutschsprachigen Suchergebnissen „Anzeige“ – ersetzten. Darunter befanden sich Optionen wie „Promoted“ und „Advertisement“.

Jetzt berichtet Ivan Mehta für TechCrunch, dass Google tatsächlich ein neues Ad Label umfassend ausrollt. Dabei wird die Bezeichnung „Ad“ jedoch in „Sponsored“ verändert. Aus „Anzeige“ wird bei den deutschsprachigen Suchergebnissen dann „Gesponsert“. Zusätzlich zu dieser etwas längeren, mithin womöglich auch auffälligeren Bezeichnung versetzt Google das Label in den mobilen SERPs. Zuvor war es links neben der URL platziert, jetzt wird es darüber zu sehen sein. So steht die Werbemarkierung isoliert und dürfte die Einordnung des Inhalts als werblichen Content für Suchende erleichtern.

Die neue Werbemarkierung bei Google in den mobilen SERPs, Screenshot Google

In einem Statement gegenüber TechCrunch erklärt Google:

This new label and its prominent position continues to meet our high standards for being distinguishable from search results and builds on our existing efforts to make information about paid content clear.

Die Differenzierung dürfte Googles Search Ads Geschäft nicht beeinträchtigen, da die Suchmaschine beinahe in jeder Region der Welt als uneingeschränkt marktführend gilt. Dementsprechend ist auch das Werbegeschäft im Search-Bereich ein:e Umsatzgarant:in für Google. Im zweiten Quartal 2022 erwirtschaftete Google rund 40 Milliarden US-Dollar im Anzeigenbereich „Search & other“.

Mehr Übersicht in Googles mobilen Suchergebnissen: Site Names und Ad Labels über der URL

Die veränderte Position der Ad Labels in Googles Mobile SERPs korreliert mit der Einführung der Site Names für diesen Bereich. Denn diese werden ebenfalls über der URL eines Ergebnisses angezeigt, damit Suchende schneller erkennen können, welche Quellen für die Ergebnisse verantwortlich sind.

Site Names in Googles Mobile SERPs, auf Deutsch, Screenshot von Google

Beide Neuerungen in der mobilen Suche sorgen für mehr Übersichtlichkeit für die Nutzer:innen. Wir konnten die veränderten Layouts bereits sehen, nachdem Google mit dem Roll-out begonnen hat.