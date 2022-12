Damit bezieht sie sich auf eine neue Richtlinie der Plattform. Demnach dürfen keine privaten Informationen von und über Personen ohne deren Zustimmung geteilt werden. Diese Richtlinie wurde eingeführt, nachdem ein Bot Account – kreiert von einem Studenten namens Jack Sweeney – die aktuelle Position von Elon Musks Privatflugzeug ermittelt und geteilt hatte. Dieser Account wurde ebenfalls gesperrt.

Während die Accounts der gesperrten Journalist:innen über Twitter, Musk und den Account von Sweeney berichtet haben, hinterlässt die Verbannung einen faden Beigeschmack; vor allem angesichts dieses Auszugs aus der Richtlinie:

[…] However, we recognise that there are instances where users may share images or videos of private individuals, who are not public figures, as part of a newsworthy event or to further public discourse on issues or events of public interest. In such cases, we may allow the media to remain on the platform.