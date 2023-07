The official @Twitter account has now rebranded to X! #Twitter domain also changed, & later today App name & logo #X pic.twitter.com/GW6JPZUiyR

Dieser Beitrag erschien erstmals am 25. Juli 2023 um 10:04.

Am 23. Juli begann Elon Musk im Netz über das neue Twitter Logo zu berichten. Der Buchstabe X, der das Logo zieren soll, findet sich bereits in diversen Firmen- und Produktnamen des Tech-Milliardärs wieder – und scheint eine gewisse Faszination auf ihn auszuüben. So gründete er 1999 die Online-Bank X.com und auch in SpaceX, dem Tesla Model X und in den Namen seiner Kinder taucht das Schriftzeichen auf. Vor sechs Jahren kaufte er zudem die Domain X.com von Paypal zurück und zuletzt hatte er Twitter Inc. Mitte März dieses Jahres in X Corp. umbenannt und noch im Juli das KI-Unternehmen xAI gegründet. Zudem erklärte er bereits vor einiger Zeit, dass er Twitter in „X, die Alles-App“ verwandeln möchte. X.com leitet bereits zu Twitter.com weiter.

Allen Adamson, der Mitbegründer der Marketing-Beratungsfirma Metaforce, erklärte, dass die Neuerung bei Twitter angesichts der langjährigen Verbundenheit von Musk mit dem Buchstaben X keine Überraschung sei. Schon nachdem der Tech-Unternehmer den einstigen Kurznachrichtendienst für rund 44 Milliarden Dollar übernommen hatte, verkündete er, dass der Kauf von Twitter „ein Beschleuniger für die Entstehung von X, der Alles-App“ sei. Das geht aus einem Bericht auf Handelsblatt.com hervor.

Twitter hat in den US-Bundesstaaten Michigan, Missouri und New Hampshire Geldtransmitterlizenzen erhalten, um Direktzahlungen in der App zu ermöglichen. Dies ist ein wichtiger Schritt für Elon Musks Pläne, Twitter in eine umfassende „Everything App“ umzuwandeln, die ähnlich wie Chinas WeChat verschiedene Funktionen wie Zahlungen, soziale Elemente und Messaging vereint.

Twitter auf dem Smartphone, © Sara Kurfeß – Unsplash

Es ist soweit: Das „X“ ersetzt den Vogel

Twitter will sich somit endgültig unter seinem Eigentümer Elon Musk vom blauen Vogel verabschieden und als Logo ein „X“ einführen. Die Änderung werde weltweit schon am 24. Juli kommen, gab Musk jüngst in einer Serie von Tweets bekannt. Die Logoänderung begann mit diesem Tweet von Elon Musk: