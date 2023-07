Das Supply Side Targeting gewinnt im Online Marketing immer mehr an Bedeutung. Was bedeutet das für Publisher, Werbetreibende und User, und wie können sie von dieser Entwicklung profitieren?

Supply Side Targeting (SST) bezieht sich auf die gezielte Ausrichtung von Werbekampagnen durch Publisher und Verkäufer:innen auf der Verkaufsseite des digitalen Werbeökosystems. Es ermöglicht ihnen, ihre Inventare präzise anzusprechen und Werbetreibenden ein effektiveres und effizienteres Targeting zu bieten.

Warum gewinnt das SST so sehr an Bedeutung?

Hauptgründe für die wachsende Bedeutung von SST sind der fortschreitende Rückgang der Third Party Cookies sowie die strengeren Datenschutzbestimmungen. Werbetreibende stehen vor der Herausforderung, ihre Zielgruppen ohne diese herkömmlichen Tracking-Methoden zu erreichen. Das Supply Side Targeting bietet hier eine Lösung, da Publisher über wertvolle First-Party-Daten verfügen, die es ermöglichen, Zielgruppen präzise anzusprechen.

Auf der Supply Side gibt es eine Vielzahl von Targeting-Optionen, auf die Werbetreibende zurückgreifen können. Beispielsweise können sie auf First-Party-Daten der Publisher zugreifen, um ihre Anzeigen an eine spezifische Zielgruppe auszurichten. Durch die Nutzung von Seller Defined Audiences (SDA) können sie User anhand von Interessen und Kaufabsichten segmentieren. Kontextuelles Targeting ermöglicht es, Anzeigen auf relevante Inhalte abzustimmen und die Zielgruppenansprache zu verbessern. Zielgruppenabgleich und Lookalike Targeting eröffnen weitere Möglichkeiten, ähnliche Nutzer:innen zu erreichen und die Reichweite zu erhöhen.

Eine der größten Hürden beim Einsatz von Supply Side Targeting liegt in der Diversifizierung der Lösungen. Angesichts der Vielzahl von Anbieter:innen und Technologien kann es für Werbetreibende schwierig sein, die richtige Kombination zu finden, die ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Eine sorgfältige Marktanalyse und Evaluation der verfügbaren Optionen sind daher von großer Bedeutung, um das volle Potenzial des Supply Side Targetings auszuschöpfen.

Der Hype um Retail Media verändert das Targeting

Ohne Retail Media geht augenblicklich wenig im digitalen Marketing, abgesehen von CTV wird aktuell kein Werbekanal so gehypt. Es ist wahrscheinlich, dass immer mehr Einzelhändler:innen aus verschiedenen Branchen in die Retail-Media-Landschaft eintreten werden, denn: Auf Retail Media beziehungsweise auch Commerce Media setzen Brands, Unternehmen und Online Shops. Für die Diversifizierung des Angebots ist das gut, es macht die Medienlandschaf im Einzelhandel allerdings auch wieder komplexer. Das ist auch der Grund, warum das Wachstum von Retail-Media-Strategien das Targeting langfristig entscheidend verändern wird. Durch die Verknüpfung von Verkaufsdaten und Werbetechnologien entstehen beachtliche Möglichkeiten für präzises und effektives Targeting entlang der Customer Journey. Ein Beispiel dafür ist die Personalisierung von Anzeigen basierend auf vergangenen Käufen oder demographischen Daten, um gezielt relevante Produkte zu bewerben und die Conversion Rate zu steigern.

Data Clean Rooms spielen in diesem Kontext eine wichtige Rolle, da sie eine sichere Umgebung bieten, in der Publisher und Werbetreibende Daten austauschen können, ohne gegen Datenschutzrichtlinien zu verstoßen. Sie ermöglichen es den Parteien, ihre Daten zu kombinieren und gemeinsam Zielgruppen zu analysieren, ohne dabei sensible Informationen preiszugeben. Data Clean Rooms könnten daher in Zukunft einen bedeutenden Stellenwert einnehmen, um datenschutzkonforme und gleichzeitig effektive Targeting-Strategien umzusetzen.

So profitieren Publisher, Werbetreibende und User

Publisher können von der Entwicklung des Supply Side Targetings in vielerlei Hinsicht profitieren. Durch die gezielte Ausrichtung ihrer Inventare auf relevante Zielgruppen steigt die Attraktivität ihres Werbeinventars für Werbetreibende, was zu höheren CPMs und insgesamt höheren Einnahmen führen kann. Darüber hinaus ermöglicht es ihnen, ihre First-Party-Daten besser zu monetarisieren und Kooperationen mit Advertisern aufzubauen, um gemeinsam personalisierte Werbekampagnen umzusetzen.

Die größten Nutznießer:innen der Entwicklung des Supply Side Targetings sind jedoch nicht nur Publisher, sondern auch Werbetreibende und letztendlich die User selbst. Werbetreibende können durch präzises Targeting ihre Ads effektiver platzieren und ihre Marketing-Ziele besser erreichen. Nutzer:innen profitieren von personalisierten und relevanteren Werbebotschaften, die ihre Bedürfnisse und Interessen ansprechen.

Ein Schritt in Richtung einer nachhaltigen Werbelandschaft

Das Supply Side Targeting ist eine aussichtsvolle Entwicklung im Online Marketing. Es ermöglicht eine gezieltere Ansprache von Zielgruppen, basierend auf umfangreichen Daten und innovativen Targeting-Optionen. Werbetreibende, Publisher und User profitieren gleichermaßen von dieser Entwicklung, da sie zu effektiveren Werbekampagnen, höheren Einnahmen für Publisher und einer insgesamt besseren User-Erfahrung führt. Das Supply Side Targeting ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Werbelandschaft. Und ohne den Aspekt der Nachhaltigkeit geht auch in der Werbelandschaft (langsam) nichts mehr.