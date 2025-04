TikTok-Frist und Zollverhandlungen: Trump optimistisch, China bisher unbeeindruckt

Jetzt ist es also doch so gekommen, wie viele es vermuteten. TikTok erhält in den USA eine neue Frist, in der der Verkauf des US-Geschäfts an ein US-Unternehmen umgesetzt werden soll. Das gab Donald Trump via Truth Social bekannt. Im Post erklärt er, dass er kein Ende von TikTok in den USA möchte und auf eine Einigung hofft. Dabei erwähnt er auch die reziproken Zollerhebungen der USA und von China, die die Verhandlungen erschweren. Trump sieht in den US-Zöllen – aktuell werden 34 Prozent von den USA und als Reaktion China auf Importe aus den jeweiligen Ländern erhoben – als wichtiges und machvolles ökonomisches Werkzeug an. Gleichwohl könnte der damit verbundene Handelskrieg die Fronten eher verhärten und eine Einigung mit ByteDance und Chinas Regierung, die einem etwaigen Deal zustimmen muss, noch erschweren.

Diese neue Frist bis in den Juni hinein folgt auf eine erste, ebenfalls von Trump festgesetzte, welche nach einem kurzzeitigen Shutdown TikToks im Januar bestätigt wurde. ByteDance hatte 2024 klargestellt, lieber einen US Shutdown zu verantworten als einen Verkauf des US-Geschäfts samt Algorithmus. Nach nur einem Tag war TikTok aber wieder online. Zusicherungen vonseiten der neuen US-Regierung schützten das Unternehmen. Einige Zeit später waren die App dann auch wieder in den App Stores zum Download verfügbar. Aber die Unsicherheit bezüglich er Zukunft bleibt bis heute. Denn ByteDance möchte TikTok eigentlich nicht abstoßen, schon gar nicht den populären Algorithmus veräußern. Die USA drängen aber auf den Verkauf, Donald Trump liebäugelte sogar mit einem Kauf durch einen Investment-Fonds der Vereinigten Staaten und Zollerleichterungen für China im Fall einer gütlichen Einigung.

Zudem stehen diverse Kaufinteressent:innen bereit. Dazu zählen diversen Berichten zufolge Amazon, Oracle, Perplexity, AppLovin, Blackstone, Andreessen Horowitz, Microsoft sowie diverse US-Milliardär:innen und viele mehr. Besonders der Kauf durch ein Konsortium, das ByteDance den so wichtigen Algorithmus überlassen würde, wird von Perplexity und Donald Trump als Lösung in Betracht gezogen, um die Abwehrhaltung des chinesischen Konzerns zu überwinden. Bislang gibt es aber noch keine klaren Zeichen vonseiten Chinas und von ByteDance, dass man einem Verkauf näher ist als Monate zuvor.

Relevanz für Politik und Wirtschaft: TikTok soll bleiben

Die Relevanz TikToks für den US-Markt lässt sich bereits an der Tatsache ablesen, dass es nun schon zweimal zu einer Gnadenfrist für das Unternehmen gekommen ist, die den dauerhaften Shutdown verhindert. Dabei möchten die USA eine Balance zwischen Datenschutz und Medienverfügbarkeit schaffen. Denn das von Ex-US-Präsident Joe Biden unterzeichnete Gesetz soll die Trennung von TikTok in den USA und ByteDance vor allem aufgrund der Sicherheitsbedenken fördern, die von einer möglichen Datenweitergabe TikToks nach China oder der Beeinflussung der App-Inhalte durch China ausgehen. Beides wird von ByteDance und der chinesischen Regierung dementiert. Gleichzeitig ist TikTok ein wichtiger Wirtschafts-Player in den USA geworden, nicht allein für die stets wachsende Creator Economy. In einem Post aus dem März zitierte TikTok eine Untersuchung von Oxford Economics, nach der allein 2024 rund 7,5 Millionen Unternehmen in den USA TikTok nutzten, um insgesamt 28 Millionen Jobs zu unterstützen. Im Post auf LinkedIn heißt es dazu:

[…] THE TAKEAWAY: TikTok has become essential for U.S. businesses of all sizes to grow, scale, and reach new customers […].