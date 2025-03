Kein Wunder, denn TikTok, das weltweit geschätzte 1,6 Milliarden monatlich aktive User aufweist, konnte mit dem TikTok Shop zum Beispiel in den USA und Großbritannien schon Erfolge feiern. Nach dem Vorbild des chinesischen Pendants Douyin, das stark auf den E-Commerce zugeschnitten wurde, konnte TikTok mit dem Shop-Bereich riesige Umsätze fördern. Allein in den USA wurden am Black Friday über 100 Millionen US-Dollar ausgegeben; 2024 wollte ByteDance den Umsatz mit der Sparte auf über 17 Milliarden US-Dollar steigern. Mit dem Start der Shopping-Option in weiteren europäischen Ländern (neben Großbritannien, Spanien und Irland) kann TikTok den eigenen Umsatz weitern ankurbeln.

Zudem könnte der Bereich dazu dienen, vielfach in China produzierte Ware loszuschlagen, wie unter anderem Spiegel Online berichtet. Das könnte zu einem Problem beitragen, das TikTok Shop mit sich bringt. Denn je mehr Creator und Brands das Potential des Discovery E-Commerce ausloten, desto mehr werblichen Produkt-Content sehen die User womöglich – was ihre Experience nachhaltig negativ beeinflussen könnte, sofern die Bewerbung nicht nativ ist. Das wird in einigen Fällen zwar gelingen, aber längst nicht in allen.

TikTok Shop trifft User da, wo sie ohnehin sind

Doch der TikTok Shop ist ein Zeichen der Zeit. Längst läuft das Online Shopping vermehrt über Social-Media- und Entertainment-Plattformen. Auf diesen halten sich die User täglich vielfach auf. Und TikTok ist eine der Plattformen, auf der User neben YouTube mit Abstand am meisten Zeit verbringen. Im Durchschnitt verbrachten die User in Deutschland zu Anfang des Jahres 2024 rund 38 Stunden pro Monat auf TikTok. Das ging aus dem Digital Report 2024 von We Are Social und Meltwater hervor. Allein in Deutschland nutzen 24,2 Millionen Menschen regelmäßig TikTok.

In Großbritannien bieten aktuell schon über 200.000 Händler:innen ihre Produkte auf TikTok Shop an, davon ein Großteil kleine und mittlere Unternehmen. Und laut TikTok ist es für die Shopper in den USA wahrscheinlicher (doppelt so wahrscheinlich), direkt auf TikTok zu kaufen als auf anderen Marktplätzen, weil der Shopping Content sie eher unterhält. Das erhofft sich TikTok auch in Deutschland. Max Burianek, Leiter TikTok Shop Deutschland, sagt zum Start von TikTok Shop in Deutschland:

Wir freuen uns, mit TikTok Shop ein neuartiges Einkaufserlebnis zu schaffen, das Konsument*innen, Verkäufer*innen und Creator*innen miteinander verknüpft. Vom Standort München aus entsteht ein vielfältiges Angebot mit Produkten von internationalen und lokal etablierten Marken wie auch KMU, das bereits ein Viertel der Menschen in Deutschland erreichen wird.

Shopping via LIVE, in Videos und über den Shop Tab

Seller können auf die vier Optionen LIVE Shopping, Shoppable Video, Showcase und Shop Tab zurückgreifen.



So sehen die Produktintegrationen im TikTok Shop aus (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © TikTok

Außerdem gibt es Shop Ads zur Bewerbung der Shops, Fulfilled by TikTok – „TikTok Shop übernimmt Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und Versand“ – und einen sicheren Checkout. Beim Verkauf erhält TikTok eine Provision, die je nach Region und Kategorie variiert, aber in manchen Regionen derzeit zwischen etwa drei und acht Prozent liegt.

Alle Produkt-Listings müssen den TikTok Shop-Richtlinien sowie den Community-Richtlinien entsprechen. Und Seller müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um sich anzumelden. Die Registrierung wiederum läuft über TikToks Seller Center.