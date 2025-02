Die TikTok App ist endlich wieder in den US App Stores von Apple und Google verfügbar. User müssen dort jetzt nicht mehr auf Sideloading bauen und die App Stores erhalten Versicherungen. Derweil gibt es weitere Entwicklungen zum potentiellen Verkauf des US-Geschäfts.

Seit dem US Shutdown am 19. Januar konnten US User TikTok nicht mehr im App Store oder Play Store herunterladen. Zwar setzte die Entertainment-Plattform kurz nach diesem per Gesetz verhängten Shutdown den Dienst nach Zusicherungen durch US-Präsident Donald Trump wieder ein. Doch Apple und Google befürchteten, bei der Wiederaufnahme TiKToks in die App Stores bestraft zu werden. Denn diese bedeutet einen Gesetzesverstoß, da das von Joe Biden unterzeichnete Gesetz noch immer in Kraft ist. Und so bot TikTok den zum Teil verzweifelten Digital-Usern, die die App gern herunterladen wollten, erst diese Woche eine Sideloading-Option mit APKs direkt über die Website an, zunächst nur für Android User.

Jetzt aber kehrt TikTok doch in die App Stores bei Apple und Google zurück, wie Bloomberg zuerst berichtete. Der Sinneswandel hat mit der US-Regierung zu tun, die sich zusehends um eine politische Lösung für TikTok in den USA bemüht.

Zusicherungen der Regierung bringen TikTok App zurück

Wieder einmal ist es das Einschreiten der neuen US-Regierung, das für eine Veränderung des Status quo von TikTok in den USA sorgt. Das US-Geschäft der ByteDance-Tochter befindet sich in der Schwebe, ein Verkauf an ein US-Unternehmen oder ein weiterer, dauerhafter Shutdown stehen bevor. Am 20. Januar unterschrieb der neue US-Präsident Donald Trump ein Dekret, um dem Unternehmen weitere 75 Tage einzuräumen, in denen die Zukunft der Plattform in den Vereinigten Staaten geregelt werden kann; jüngst stellte er sogar eine weitere Fristverlängerung in Aussicht.

Derweil gilt das von Trumps Vorgänger Joe Biden unterzeichnete Gesetz, der Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, weiterhin und verbietet den Providern und App Stores eigentlich, TikTok zu betreiben und anzubieten. Sogar Strafzahlungen in Höhe von bis zu 5.000 US-Dollar pro User – in den USA sind das über 175 Millionen – stehen in diesem Kontext im Raum.

Allerdings gab die neue US-Regierung unter Donald Trump bereits TikTok und dem Service Provider Oracle Zusicherungen in Bezug auf die Straffreiheit bei der Wiedereinsetzung der App. Darauf hatten sich Apple und Google aber noch nicht verlassen wollen. Ein Brief der neuen US-Justizministeriumschefin Pam Bondi soll nach Bloomberg-Informationen aber für ein Umdenken gesorgt haben. Sie habe ebenfalls versichert, dass Apple und Google nicht belangt werden, wenn sie TikTok in den USA wieder zum Download anbieten.