Ein Blick auf das Diagramm von Buffer zur Reichweite im Median für die analysierten Videos verschiedener Länge untermauert die Relevanz von Longform Content auf der Plattform.

Je länger die Videos, desto mehr Reichweite (im Median), © Buffer

Auch die Watchtime wird mit zunehmender Videolänge gesteigert. Für beide Entwicklungen gibt es verschiedene Erklärungsansätze. So könnte TikTok zusehends mehr längere Videos im For You Feed ausspielen, um das Engagement und die Sehdauer bei den Usern zu fördern. Davon profitiert die Plattform auch selbst, nicht zuletzt auch im Kontext der Werbeintegration und Hinweise auf Produkte für den TikTok Shop, der Creatorn und Brands über TikTok zu mehr Umsatz verhelfen kann.

© TikTok via Canva

Das bekräftigt auch Buffers Kirsti Lang in ihrem Blog Post und ergänzt:

[…] There’s also less competition in the 60+ second category (remember, only 12.3% of videos fall into this range), giving these videos a better chance to stand out in a less crowded field […].

Dabei bietet TikTok schon seit Jahren nicht nur Videos mit einer Minute oder drei Minuten Länge, sondern auch mit zehn Minuten Dauer für mehr Storytelling-Spielraum. Sogar mit 15, 30 und 60 Minuten langen Videos wurde bereits experimentiert, um noch mehr Content und Watchtime auf der Plattform zu fördern. Und im Durchschnitt verbrachten die User in Deutschland zu Anfang des Jahres 2024 rund 38 Stunden pro Monat auf TikTok. Das ging aus dem Digital Report 2024 von We Are Social und Meltwater hervor. Allein in Deutschland nutzen 24,2 Millionen Menschen regelmäßig TikTok.

Ein weiterer Grund für den Erfolg längerer Videos dürfte in der Following-Struktur und im entsprechenden Sehverhalten vieler User verankert sein. Zwar gehen oft auch kurze Clips viral, die vielfach gesehen werden. Doch gerade von Creatorn, denen viele User folgen, gibt es oft lange Videos, etwa als Beauty Tutorial, als Storytime, als Sportanalyse, als journalistische Einordnung, als Influencer-Marketing-Hinweis auf Events, als Reaktion auf Videos Dritter oder als Trendaufgriff. Diese Videos werden von den Fans dann oft auch gesehen, da sie von den Creatorn neue Inhalte erwarten und diese rezipieren möchten.

Trotzdem: Die Mischung macht’s

Die Analyse von Buffer zeigt, dass Videos mit mehr als einer Minute Länge gut performen, vor allem auch, dass Videos mit fünf bis zehn Sekunden Länge oft eher schwache Performance-Werte zeigen. Die 30-bis-60-Sekunden-Videos pendeln sich in der Mitte ein. Allerdings zeigt Buffer Werte im Median. Und so kann es immer Ausnahmen geben, viele kürzere Videos gehen oft viral. Das meint auch Buffers Data Scientist Julian Winterheimer:

Engagement on TikTok varies wildly and is dependent on the algorithm for virality. So while it’s true that longer videos get more reach on average, many short videos still go viral and get loads of engagement.

Daher macht es für Creator und Marken letztlich nicht den entscheidenden Unterschied, ob sie sich auf eine bestimmte Videolänge fokussieren. Denn jegliche Videotypen können, je nach Ausrichtung und Content, Erfolg versprechen. Dabei macht vor allem eine Mischung oft den Erfolg aus. Die Creatorin Frau Gretel hat auf TikTok fast eine Million Follower und veröffentlicht des Öfteren Videos, die länger als eine Minute, länger als zwei Minuten, länger als drei Minuten sind. Zwischendrin gibt es aber ebenso oft Clips, die knapp 30 Sekunden oder nur weniger Sekunden lang sind. Die Views sind aber bei keiner Videolänge deutlich besser oder schlechter.