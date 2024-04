Chew erklärte zudem, dass die Plattform „im Gericht für ihre Rechte kämpfen“ werde. Er betonte den Wert der App für User ebenso wie Unternehmen, die auf TikTok tätig sind. Die Plattform habe hohe Geldsummen investiert, um die Daten der US-Nutzer:innen zu schützen, fügte TikTok in einem Statement auf X hinzu:

This unconstitutional law is a TikTok ban, and we will challenge it in court. We believe the facts and the law are clearly on our side, and we will ultimately prevail. The fact is, we have invested billions of dollars to keep U.S. data safe and our platform free from outside influence and manipulation. This ban would devastate seven million businesses and silence 170 million Americans.