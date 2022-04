Nun fürchten aber auch einige User, dass Twitter bald verbannte Accounts wieder willkommen heißen könnte. Wie den von Ex-US-Präsident Donald Trump. Dessen Konto war nach mehrfachen heftigen Verstößen gegen die Unternehmensrichtlinien, vor allem im Zuge des schändlichen Sturms auf das Capitol in Washington, D.C., 2021 endgültig gesperrt. Trump gab gegenüber FOX News allerdings bereits an, Twitter nicht mehr nutzen und seiner eigenen Plattform TRUTH treu bleiben zu wollen.

Unabhängig davon hatten viele User während der Verhandlungen von Twitter und Musk angekündigt, im Falle einer Übernahme die Plattform zu verlassen. Ob sie diesen Worten Taten folgen lassen, bleibt abzuwarten. Ebenso wie die Veränderungen, die Musk auf der Plattform umsetzen wird. Denn bei einer Aufweichung der Hate-Speech-Richtlinien wird es womöglich nicht bleiben.

Musk war vor allem ein Dorn im Auge, dass Twitter, seiner Meinung nach, manche Meinungen nicht zulasse. Die Plattform hatte in den vergangenen Jahren durch verschiedene Regelungen bestimmte Accounts, die Hate Speech teilen und gegen weitere Community-Richlinien verstoßen, gesperrt. Außerdem gab es Content-Warnungen für Tweets und heftige Konversationen. Elon Musk erklärt in der Mitteilung zur Übernahme nun:

Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated. I also want to make Twitter better than ever by enhancing the product with new features, making the algorithms open source to increase trust, defeating the spam bots, and authenticating all humans. Twitter has tremendous potential – I look forward to working with the company and the community of users to unlock it.