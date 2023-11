Die News/Media Alliance, ein Zusammenschluss von über 2000 Verlagen in den USA und Kanada, hat vor Kurzem ein Whitepaper beim U.S. Copyright Office eingereicht, das eine umfassende Stellungnahme zur Verwendung von Verlagsinhalten in Bezug auf generative KI-Technologien darlegt. In diesem Dokument wird die weitverbreitete, nicht autorisierte Nutzung von Verlagsinhalten durch KI-Entwickler:innen aufgezeigt, wobei die potenziellen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit und Verfügbarkeit hochwertiger Originalinhalte von Nachrichtenverlagen sowie die rechtlichen Konsequenzen dieser Nutzung thematisiert werden.

Die wichtigsten Ergebnisse der technische Analyse, die dem Whitepaper zugrunde liegt, sind:

Viele KI-Systeme großer Player setzen vielfach auf die Inhalte renommierter Publisher und greifen in rauen Mengen darauf zurück. Ob das jedoch im Einklang mit geltenden Copyright-Regularien geschieht, steht angesichts der Angaben der News/Media Alliance zur Debatte.

Alliance President & CEO Danielle Coffey erklärte:

The research and analysis we’ve conducted shows that AI companies and developers are not only engaging in unauthorized copying of our members’ content to train their products, but they are using it pervasively and to a greater extent than other sources. This shows they recognize our unique value, and yet most of these developers are not obtaining proper permissions through licensing agreements or compensating publishers for the use of this content. This diminishment of high-quality, human created content harms not only publishers but the sustainability of AI models themselves and the availability of reliable, trustworthy information.