Mit Gamification, integrierten Social Feeds und einem personalisierten Jahresrückblick à la Spotify bringt das Buchhandelsunternehmen Thalia frischen Wind ins E-Mail Marketing. Lass dich inspirieren und schreibe dein eigenes Erfolgskapitel.

Trotz zahlreicher alternativer Interaktionsmöglichkeiten – allen voran Social Media – bleibt die E-Mail als Kommunikationskanal unverzichtbar. Dieser Tatsache ist sich auch Thalia, Deutschlands führendes Buchhandelsunternehmen, bewusst und hat in Zusammenarbeit mit Movable Ink die eigene E-Mail-Marketing-Strategie optimiert. Hierfür hat Thalia vor allem auf Automatisierung und Personalisierung gesetzt und so neben einer erhöhten Engagement Rate auch für einen effizienteren Workflow gesorgt. Erfahre im Folgenden, wie das Unternehmen seine Erfolgs-Story geschrieben hat und finde Inspiration für dein nächstes Kapitel im E-Mail Marketing.

Personalisierte Banner und integrierte Social Feeds

Eine Strategie, die dem Unternehmen zu einer 20-prozentigen Erhöhung der Click-Through Rate verholfen hat, ist die Implementierung von Bannern, mit denen in der E-Mail auf im Warenkorb vergessene Bücher hingewiesen wird. Für mehr Personalisierung sorgt die Anpassung des Namens sowie des Buchgenres (Beispielsweise: „Dein neuer Roman wartet noch auf dich, Patricia!“).

Warenkorb-Banner im Newsletter, © Thalia

Zudem konnte Thalia eine um ganze 300 Prozent erhöhte Click Through Rate durch die Integration von live Social Media Feeds in den Newsletter Mails erzielen. Ziel war überdies, ein Gemeinschaftsgefühl zu kreieren und die Kund:innen auch per E-Mail über den Social Content auf dem Laufenden zu halten.

Social Media Feed im Newsletter, © Thalia

Rückblick auf das Bücherjahr

Am Ende des Jahres lohnt sich ein Rückblick auf die Erlebnisse der vergangenen zwölf Monate – und auch auf die in dieser Zeit gelesenen Bücher. Diese Idee hat Thalia im Rahmen einer personalisierten Kampagne aufgegriffen, welche die persönliche Lesereise der E-Mail-Empfänger:innen dokumentiert, inklusive individuell gestalteter virtueller Bücherregale und Gesamtzahl der gelesenen Seiten. Mit diesem Konzept, das auch Spotify alle Jahre wieder aufgreift, konnte das Unternehmen eine Steigerung der Conversions von 13 Prozent erreichen.

Jahresrückblick im Newsletter, © Thalia

Inspiration für die Feiertage

Eine besonders erfolgreiche Kampagne, von der sich Marketer auch mit Blick auf die nahende Feiertagssaison inspirieren lassen können, war Thalias diesjährige Oster-E-Mail. Für diese setzte das Unternehmen auf Gamification und integrierte ein interaktives Osterei zum Freirubbeln, hinter dem sich eine personalisierte Produktempfehlung verbarg. Dank dieser Idee konnte Thalia die Banner-Klicks um 80 Prozent steigern.

Thalias Kampagne zu Ostern, © Thalia

Die von Thalia umgesetzten Strategien können Marken Inspiration bieten (und der Erfolg des Unternehmens die nötige Motivation), ihr eigenes E-Mail-Marketing auf ein neues Level zu heben – nicht nach dem Motto „Mehr E-Mails versenden, um mehr Sales zu generieren“, sondern effizient und kund:innenzentriert. Dr. Tobias Wolf, Head of CRM & Marketing Channels bei Thalia, betont in diesem Kontext die Relevanz kreativer Ansätze:

Kreativität und Innovation spielen auch in performance-orientierten Kanälen eine immer wichtigere Rolle für den Erfolg. Nur durch eine Kommunikation, die Kund:innen begeistert und kontinuierlich überrascht, kann langfristiges Engagement gefördert werden. So schaffen wir die Basis für nachhaltiges Wachstum und eine positive wirtschaftliche Entwicklung.

Konkrete Tipps für die optimale Halloween-Kampagne gibt es im unten verlinkten Gastbeitrag von Joana Rüdebusch. Erfahre, wie du durch kreatives E-Mail Marketing nicht nur die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe erregen, sondern auch hohe Klickraten erzielen kannst.